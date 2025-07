Sondaggio Mentana, tonfo per il Pd ma non solo: chi sale e chi scende

Calano i due partiti maggiori nell'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana: FdI di Giorgia Meloni perde lo 0,4% in una settimana e si porta al 29,9% dei consensi, mentre il Pd di Elly Schlein cala dello 0,3 e scende al 22,7. Se per il partito della presidente del Consiglio si tratta di un evento non così frequente - e in ogni caso continua a dominare la classifica delle forze politiche in Italia - per i dem invece questa rappresenta l'ennesima occasione sprecata. Il Pd sembra non riuscire a sfruttare il fatto di essere all'opposizione, una posizione che invece storicamente ha sempre aiutato le forze politiche non al governo.

Al terzo posto ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,3% dei consensi e sale al 13. Subito dopo ci sono Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Antonio Tajani: il Carroccio cresce dello 0,1 portandosi all'8,4; mentre gli azzurri perdono lo 0,1 e si attestano quindi al 7,9. Più 0,1%, poi, anche per Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che salgono così al 6,9. Se i cali sono stati importanti per i partiti che hanno perso consensi; le crescite invece sono state lievi.