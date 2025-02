Germania, Dario Nardella terremota il Pd: "La sinistra ha perso per la gestione dell'immigrazione"

24 febbraio 2025 a

La sinistra ha perso. E forse dovrà rendersene conto prima o poi. Ma come spesso capita, pur perdendo i socialisti potrebbero sedersi al governo in Germania, un governo guidato dal cancelliere in pectore e leader della Cdu/Csu. Il tutto per impedire a una forza di destra emergente che vale il 20,8 per cento dei consensi di entrare nelle stanze del potere. A Berlino dunque si preparano le grandi manovre per sabotare l'Afd.

A questo punto però in Italia anche la sinistra riflette sulla clamorosa sconfitta tedesca ed è curioso sentir dire da un esponente di peso del Pd, come Dario Nardella, che la sconfitta è figlia di una mala gestione dell'emergenza immigrazione. Un esponente dello stesso partito che in Italia vorrebbe le porte aperte a tutti: "È un dato netto e inequivocabile quello del fallimento della Spd, che rappresenta un altro segnale della crisi della sinistra europea", spiega al Corriere. "I socialisti tedeschi pagano la crisi e l’incapacità di mettere in campo proposte forti su lavoro ed economia per bilanciare il Green deal – continua l’europarlamentare – l’ambientalismo senza diritti sociali diventa un boomerang”.

Nardella ha poi sottolineato come il partito di Scholz, Spd stia pagando "la cattiva gestione dell’immigrazione" e ammettendo che la sinistra in futuro dovrà impegnarsi in quest’ambito "per dare risposte alternative alle destre ma credibili". "Quello dell’immigrazione è un tema che deve affrontare tutta la sinistra europea, anche quella italiana", ha poi ribadito con chiarezza. La sensazione è che a sinistra regni sovrana la confusione. Se l'erroe dei compagni tedeschi è quello di essere rimasti fermi davanti all'invasione crescente di immigrati, perché far propaganda in Italia su una linea soft proprio sulla gestione degli irregolari?