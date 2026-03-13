Supermedia, chi sale e chi scende prima del referendum

Fratelli d’Italia si conferma primo partito nell'ultima Supermedia Agi/YouTrend. Il partito di Giorgia Meloni, in particolare, perde mezzo punto percentuale rispetto a una settimana fa e si attesta ora al 28,8%. Al secondo posto, e con lo stesso calo di FdI, ecco il Partito democratico di Elly Schlein, sceso al 21,6. In crescita invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,6% dei consensi e si porta al 12,4.
A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani, che perde lo 0,4 e cala all'8,7, e l'Alleanza Verdi/Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che acquista lo 0,3 e sale così al 6,7%. Per quanto riguarda la Lega di Matteo Salvini, perde lo 0,6 e si attesta oggi al 6,5. In fondo alla classifica i partiti minori: Azione di Carlo Calenda è al 3,3 (-0,1); Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci si risolleva di uno 0,2 e sale al 3,2%; Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,2 e scende al 2,2; +Europa di Riccardo Magi è stabile all'1,6; Noi Moderati di Maurizio Lupi è all'1,1 (+0,1).
Sondaggio supermedia: FdI domina, Pd in picchiata, guizzo M5sEccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la supermedia sondaggi Youtrend per Agi. Fratelli d'Italia resta il prim...
In generale, quindi, sia nel centrodestra che tra le opposizioni ci sono dei cali. Cali che interessano soprattutto i partiti più grossi, come FdI, Lega e Pd. Piccoli segnali di crescita, invece, riguardano Futuro Nazionale e Noi Moderati. Mentre la crescita più significativa è quella dei grillini.