Supermedia, chi sale e chi scende prima del referendum

Fratelli d’Italia si conferma primo partito nell'ultima Supermedia Agi/YouTrend. Il partito di Giorgia Meloni, in particolare, perde mezzo punto percentuale rispetto a una settimana fa e si attesta ora al 28,8%. Al secondo posto, e con lo stesso calo di FdI, ecco il Partito democratico di Elly Schlein, sceso al 21,6. In crescita invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,6% dei consensi e si porta al 12,4.

A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani, che perde lo 0,4 e cala all'8,7, e l'Alleanza Verdi/Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che acquista lo 0,3 e sale così al 6,7%. Per quanto riguarda la Lega di Matteo Salvini, perde lo 0,6 e si attesta oggi al 6,5. In fondo alla classifica i partiti minori: Azione di Carlo Calenda è al 3,3 (-0,1); Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci si risolleva di uno 0,2 e sale al 3,2%; Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,2 e scende al 2,2; +Europa di Riccardo Magi è stabile all'1,6; Noi Moderati di Maurizio Lupi è all'1,1 (+0,1).