Per Laura Boldrini il governo sequestra gli immigrati clandestini in Albania

26 febbraio 2025 a

a

a

Buongiorno ragazzi, i Il desiderio, a sinistra, è irrefrenabile: mandare a processo qualcuno del governo. Il tentativo è fallito con Matteo Salvini, “assolto perché il fatto non sussiste” il riferimento è al caso della nave ong Open Arms – e adesso Laura Boldrini s’è messa in testa una nuova idea meravigliosa: «Trattandosi di acque internazionali e non nazionali», parla dei salvataggi dei migranti da parte della Marina militare, «giuridicamente non si configura il reato di immigrazione clandestina, ma quello di sequestro di persona». Il contesto è quello dell’“operazione Albania”. Riassumiamo il caso.