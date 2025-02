Michele Emiliano, il caso Nancy Dell'Olio? Minacce legali: "Cosa ha rivelato nella fitta corrispondenza?"

26 febbraio 2025 a

Per Michele Emiliano e per il Pd pugliese il caso si ingrossa. Nancy Dell'Olio, avvocatessa ben inserita negli ambienti che contano dei Palazzi di Roma e Londra, ha rivelato di essere stata sedotta (politicamente) dal governatore democratico. Stando alla sua versione, la donna sarebbe stata invitata a pranzo da Emiliano in un lussuoso ristorante di Bari. Salvo poi scoprire che gli unici clienti erano proprio loro. "Il bistrot - ha spiegato Dell'Olio - è vuoto, ci siamo solo io e il presidente Emiliano". Durante il pasto, si discute di incarichi e di nomine dell'avvocatessa nell'amministrazione regionale pugliese.

"Quello è stato il primo incontro ma con il presidente ce ne sono stati altri", ha raccontato la Dell'Olio al Giornale. L'avvocatessa, nel 2019, aveva già incassato un primo sì: 17.500 euro per tre mesi di lavoro. Poi arriva la nomina solo verbale (mai formalizzata) di ambasciatrice pugliese nel mondo. Ma, dopo un anno e mezzo di attesa, il contratto non era ancora arrivato. "Continuavo a lavorare e a interfacciarmi per la mia attività con dirigenti e ufficio di presidenza", ha ammesso lei. Ora l'avvocatessa vuole andare in procura per presentare una denuncia.

"Ho lavorato gratis 18 mesi e mi ha tradita": Nancy Dell'Olio denuncia Emiliano, caos nel Pd

Ma Emiliano e il partito ora sono spaventati da un altro aspetto di questa vicenda. Tra l'avvocatessa e il presidente della regione ci sarebbe una fitta corrispondenza telefonica. E, in questi messaggi, potrebbero celarsi delle notizie scomode per la sinistra pugliese. Intanto per la giornata di giovedì Fratelli d’Italia ha chiesto l’audizione in Regione proprio dell’avvocatessa Dell’Olio. "Ho dato la mia disponibilità a raccontare tutto", conferma. E pare che il Pd stia facendo di tutto per far saltare l’audizione. Insomma, la vicenda ora potrebbe avere conseguenze legali.