Schlein, fuga dalla realtà: le priorità di Elly nel Paese delle meraviglie

ClarabElly nel paese delle meraviglie. Sono i suoi stessi simpatizzanti a prendere in giro la segretaria Pd, sostenendo che persegue la strategia dell’opossum: quando il gioco si fa duro, lei si finge morta per non farsi male prendendo una posizione netta. L’esempio più recente risale a domenica scorsa, anniversario dell’invasione russa in Ucraina, con mezza sinistra in piazza a sostenere Kiev. C’erano anche esponenti dem, ma non lei, che non voleva urtare la sensibilità dei grillini, che corteggia da due anni senza stringere molto, e di Avs, assenti.