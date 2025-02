Donzelli svela il gioco sporco alla Sapienza: presentato il libro su Sinwar

27 febbraio 2025 a

"Sconcertante: attivisti palestinesi organizzano all’Università La Sapienza di Roma la presentazione del libro di Yahya Sinwar, il leader di Hamas ideatore degli attentati del 7 ottobre. Quanto annunciato dal Movimento degli studenti palestinesi e reso noto da un articolo de ’Il Giornale' è semplicemente indegno: la più grande università italiana ed europea ospiterà un evento per commemorare il sanguinario terrorista ucciso nei giorni successivi agli attentati. E non è la prima volta che sedicenti pacifisti elogiano questo genere di criminali mettendoli in cattedra come fossero degli eroi. La sinistra istituzionale spesso e volentieri ha strizzato l’occhio a questo genere di iniziative. Tutto ciò è offensivo nei confronti della vita umana, oltre che dei valori occidentali e della sede accademica che rappresenta La Sapienza".



A scriverlo in una nota è il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. Un episodio increscioso che di fatto sottolinea il clima surreale che si respira tra i collettivi e gli atenei. Oggi a Torino i consiglieri in visita ad Askatasuna sono stati costretti a calpestare le foto die ministri del governo e del premier poggiate per terra. Una circostanza che ha fatto insorgere il centrodestra.