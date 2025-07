Il Pd contro Israele arruola anche papà Cervi: "Oggi sarebbe pro-Gaza"

Alè, anche la famiglia Cervi arruolata tra i pro-Pal. E poco importa che, come risaputo, ai tempi loro i palestinesi fossero schierati con il Terzo Reich. A sinistra la storia viene riscritta in base alle necessità del momento. E la necessità del momento, per i compagni, è attaccare Israele. Riavvolgiamo il nastro. Ieri era il 25 luglio, anniversario della caduta di Benito Mussolini. In questa giornata, tradizionalmente, l’Anpi organizza in tutta Italia le famose “pastasciutte antifasciste” («centinaia», secondo i nuovi partigiani), ispirandosi proprio alla pastasciutta che, 82 anni fa, i fratelli Cervi offrirono ai loro compaesani per festeggiare la destituzione del Duce. Per la sinistra, però, ricordare quello che è successo nel 1943 non è sufficiente. Anche perché, diciamolo, il 25 luglio non è una data a cui i compagni sono affezionati. Insomma, alla fine Mussolini è stato fatto fuori dai suoi gerarchie dal Re, mica dai partigiani... E così le “pastasciutte antifasciste” diventano l’occasione per parlare d’altro. Di quanto è cattiva la Meloni, ad esempio, o della situazione in Medio Oriente. E infatti, nella locandina ufficiale dell’Anpi, veniva annunciata la presenza di banchetti di Emergency «per continuare a sostenere le attività sanitarie a Gaza».

Fin qui, comunque, niente di nuovo. Le bandiere palestinesi hanno già monopolizzato il 25 aprile, non sorprende che sventolino anche il 25 luglio (per quanto, come detto, non c’entrino nulla). I progressisti, però, devono sempre spingersi un pochino più in là. Rendendo grottesca ogni iniziativa. E questa volta la responsabilità di spararla più grossa degli altri se l’è presa Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile memoria della segreteria del Pd (!). «Buona pastasciutta antifascista a tutte e tutti», ha dichiarato Ruotolo. «Oggi più che mai, lo spirito dei fratelli Cervi ci parla. Quella pastasciutta offerta alla comunità per festeggiare la caduta del fascismo è diventata un simbolo di libertà, giustizia e resistenza. Sono convinto che, se fosse vivo oggi, papà Cervi avrebbe un pensiero per Gaza. Avrebbe apparecchiato una tavola anche per il popolo palestinese, massacrato, affamato, dimenticato. E avrebbe brindato alla speranza di vedere cadere il governo Netanyahu, e con esso l’occupazione, l’apartheid, la guerra. Perché l’antifascismo non ha confini. È dalla parte degli oppressi. Sempre. È dalla parte della libertà dei popoli. Anche di quello palestinese».