In Onda, Matteo Renzi fa scena muta: clamoroso, in diretta

Ma voi riuscireste a immaginare un Matteo Renzi ridotto a fare scena muta? Difficile, quasi impossibile perché l’ex premier non sarà un maestro di coerenza politica, ma di sicuro non gli difettano parlantina sciolta e prontezza di riflessi dialettici. Per vederlo ammutolire, insomma, occorre sperare in un problema tecnico, un contrattempo. Meglio ancora se in diretta.

E così accade a In Onda, su La7, per la gioia della padrona di casa Marianna Aprile, che conduce insieme a Luca Telese, e Galeazzo Bignami ospite in studio. Il siparietto è curioso, non c’è che dire. Si parla di giustizia, dalla discussa riforma Nordio sulla separazione delle carriere che agita la magistratura agli sviluppi dell’inchiesta milanese, col sindaco Beppe Sala indagato e il Pd in imbarazzo. A Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Telese propone un intervento di Renzi in Senato: «Lui non era contrario al tema della separazione delle carriere, guardiamo il filmato». Nel momento clou, però, il video non parte e all’onorevole Bignami scatta la battuta col pilota automatico: «Finora mi ha convinto, finora andava bene, poi devo dire che Renzi, quando abbiamo fatto quella norma sul portafogli è diventato...», commenta scuotendo la testa.