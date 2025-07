Medvedev, la "proposta indecente" a Sinner: "Per guadagnare milioni..."

Jannik Sinner continua a distinguersi non solo per i suoi risultati straordinari sul campo, ma anche per la sua personalità che conquista colleghi, appassionati e addetti ai lavori. Il campione, infatti, viene ammirato per i suoi modi garbati, l’atteggiamento sempre rispettoso e una modestia rara tra i protagonisti del circuito. Nonostante l’ascesa fulminea ai vertici del tennis mondiale, il ragazzo di San Candido è rimasto fedele a sé stesso, con i piedi ben saldi a terra, lo stesso giovane determinato che da Sesto Pusteria ha inseguito il sogno di diventare un professionista.

Insomma, si parla sempre di lui. E se ne parla anche in un'intervista a Daniil Medvedev, il campione russo, al quale hanno chiesto: “Se dovessi avviare un’attività con un giocatore del tour, chi sceglieresti?”. Il russo non ha esitato a fare il nome di Sinner: "Bisogna trovare qualcuno che sia un po' calmo. Non voglio qualcuno che mi faccia perdere tutti i soldi, uno che potrebbe guadagnare milioni ma anche farmi perdere tutto. Sai, qualcuno come Jannik, freddo, con la testa a posto, un grande giocatore. Quindi sarebbe bello avviare un'attività con lui".