Formuala 1, Verstappen trionfa nella Sprint Race: flop-Hamilton

"Ha funzionato tutto molto bene, ho sfruttato l'unica opportunità che potevo avere contro le McLaren. Non potevo commettere grossi errori, nonostante il bloccaggio sono andato bene. La vittoria qui, anche se solo nella sprint, conta tanto. Era difficile tenere dietro le McLaren, ho dovuto fare 15 giri da qualifica su questa pista. Pole? Non sono sicuro che sia possibile, ma cercherò di fare del mio meglio", ha Verstappen al termine della gara.

Max Verstappen trionfa nella Sprint Race a Spa. Il pilota olandese al traguardo ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc . Male Lewis Hamilton, giunto 15esimo, che durante la gara si è più volte lamentato del posteriore della sua monoposto. Per Verstappen si tratta della 12esima vittoria su 21 in una Sprint.

A prendere parola anche il team principal della Ferrari. Per Fred Vasseur "Charles Leclerc ha fatto un buon giro, anche se ha faticato un po' all'inizio, dopo siamo tornati sulla scia di Verstappen mentre Piastri sta volando, è su un altro pianeta". Commentando a Sky la qualifica, Vasseur ha ribadito: "Dobbiamo concentrarci su noi stessi e capire bene la vettura. Siamo sulla buona strada. Il problema di Hamiltonè stato il primo giro, che poteva essere molto buono. La vera qualifica è domani, sarebbe meglio per noi avere entrambe le macchine davanti. Il weekend è ancora lungo. È sempre una sfida quando sei in top team, vogliamo vincere come tutte le altre squadre. La sprint può essere una buona preparazione per la gara lunga".