Sinistra contro Meloni per i "troppi decreti"? In Italia meno che altrove

Non c’è decreto senza geremiade che l’accompagni, ed è così da anni. L’«abuso della decretazione d’urgenza» è una frase che chiunque sia all’opposizione ripete come giaculatoria, assieme alle accuse al governo che «umilia il parlamento». Con Giorgia Meloni a palazzo Chigi la lamentazione si è intensificata e imbevuta d’ideologia: l’esecutivo e la premier imporrebbero i loro provvedimenti alle Camere perché inseguono i pieni poteri. Il fascismo intrinseco della destra, insomma, si rivelerebbe nella produzione legislativa, che in grandissima parte è di iniziativa governativa. Poi, però, arrivano i dati di raffronto tra l’Italia e le altre democrazie europee, e raccontano una storia molto diversa: il problema riguarda tutte le assemblee legislative, i cui tempi (complice anche il bicameralismo perfetto, nel caso nostro) sono sempre meno compatibili con quelli del mondo fuori da lì.

I numeri li hanno forniti gli uffici del presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, nel giorno della cerimonia estiva del Ventaglio (lui fa un bilancio dell’istituzione che guida e i giornalisti parlamentari lo interrogano a tutto campo). Da padrone di casa, anche Fontana giudica «eccessiva» la decretazione d’urgenza, e s’impegna a continuare la «battaglia» per «far capire al governo» che possono essere usate «iniziative legislative diverse». Con realismo, però, avverte: «La questione non è solo di questa legislatura e negli altri Paesi in Europa le cose non vanno molto meglio». Vero. Lo scorso anno è partito dal governo il 75,6% delle leggi approvate in Italia, con le conversioni dei decreti a fare la parte del leone. Dall’inizio della legislatura porta la firma di qualche ministro il 73% delle leggi approvate, percentuale comunque più bassa di quella registrata nella legislatura passata (77,8%). E altrove? Nella Spagna del compañero Pedro Sánchez, il premier socialista che Elly Schlein indica come modello da imitare, c’è il marchio dell’esecutivo sull’83,3% delle leggi approvate nel 2024, e addirittura sul 96% (tutte salvo una) di quelle votate dal parlamento nel 2023. Stesso discorso in Germania: è d’iniziativa governativa l’80,4% delle leggi che hanno passato l’esame del Bundestag. E nel Regno Unito, dove nasce negli uffici del governo l’84% delle leggi.