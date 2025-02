4 di Sera, Bignami provoca e Maiorino fa una figuraccia: "Che te lo devo dire io?"

28 febbraio 2025 a

Per quale motivo la ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata rinviata a giudizio e quindi dovrebbe dimettersi secondo le opposizioni? Una semplice domanda quella fatta dal capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami ad Alessandra Maiorino del M5s a 4 di Sera su Rete 4. L'esponente pentastellata, però, non ha saputo rispondere. "Ve lo chiedo perché voi state parlando dei contributi Covid su cui ha detto che si dimetterà se rinviata a giudizio, che non attiene al motivo per cui voi avete chiesto le dimissioni”, ha insistito Bignami.

A quel punto Maiorino ha ripetuto più volte l'espressione “falso in bilancio”, ma il capogruppo di FdI l'ha incalzata: “Falso in bilancio è una categoria eterea, qual è la contestazione? Perché voi dite che si tratta del mancato pagamento per i dipendenti” e aggiungendo che “quando si parla di una cosa bisogna sapere ciò di cui si parla, è una domanda semplice”. “Leggiti le accuse, che te le devo dire io?”, ha controbattuto la pentastellata, senza però dare una risposta concreta alla domanda di Bignami. Poi ha continuato a dire che la Santanchè “ha mentito al popolo italiano ed è stata rinviata a giudizio”.

A quel punto l’esponente di FdI ha spiegato che “uno non viene rinviato a giudizio perché ha mentito al popolo italiano, perché altrimenti Conte sarebbe già blindato se fosse un reato”. Poi ha chiesto ancora una volta quale sia la “contestazione penale” che viene mossa a Santanchè, senza ricevere delucidazioni concrete. “Vi tiene sotto ricatto è evidente – ha continuato la deputata del M5s – tenetela lì, è della vostra risma, tenetela con voi”. "Non sapete neanche perché chiedete le dimissioni, siete così incompetenti che non sapete neanche quello che scrivete. Ma vi rendete conto dell’impreparazione che avete? Perché voi avete un totem, perché per voi colpire Santanchè vuol dire colpire Meloni, colpire Trump vuol dire colpire Meloni: perché voi siete afflitti da Giorgia Meloni”, ha chiosato Bignami.