4 di Sera, Capezzone annienta la sinistra: "Perché è poco credibile"

"La sinistra è poco credibile, perché non è in grado di parlare di terrorismo e Hamas": Daniele Capezzone lo ha detto nel suo intervento a 4 di Sera su Rete 4, riferendosi alla guerra in corso a Gaza e al modo in cui le opposizioni affrontano il tema.
"Costantemente vi occupate solo di Netanyahu - ha proseguito il direttore editoriale di Libero, facendo riferimento al premier israeliano - a cui fate poche critiche condivisibili e molte non condivisibili a mio avviso, ma non riuscite a parlare di Hamas, che non rilascia gli ostaggi tuttora, liquidando il tutto come una questione del passato, non parlate di Hamas che rifiuta la tregua, non parlate di Hamas che non depone le armi, non parlate di Hamas che dice no alla Lega araba che chiede il rilascio degli ostaggi e che Hamas deponga le armi".
A tutto questo - ha sottolineato Capezzone - si aggiunge un elemento ancor più grave. "Di più, Hamas usa esattamente le vostre campagne pro Palestina per dire: adesso abbiamo più forza, non cediamo su nulla. La verità, e questa è una cosa della quale l'Occidente si vergognerà tra 10 anni, è che voi state esercitando tutta la pressione su Netanyahu, su Israele, su Gerusalemme, niente su Hamas", ha chiosato.
