4 di Sera, Senaldi: "Italiani in vacanza? Cosa dimentichiamo"

"Il Viminale ha dato i dati e dice: non è che gli italiani non vanno in vacanza, gli italiani hanno cambiato meta. Ci sono meno italiani che vanno al mare, ci sono più italiani che vanno in montagna": Pietro Senaldi, ospite di 4 di Sera su Rete 4, lo ha detto a proposito dell'ultima polemica a proposito delle spiagge vuote. Una polemica alimentata soprattutto dalla sinistra. Basti pensare che secondo la segretaria del Pd Elly Schlein, le spiagge vuote sarebbero "la cartolina del governo Meloni".

"Milioni di italiani stanno rinunciando alle vacanze perché non se le possono permettere e anche perché temono quel che accadrà a settembre - ha detto la leader dem a La Stampa -. Fossi nella presidente del Consiglio mi farei qualche domanda, ma vedo che lei preferisce orchestrare, attraverso una Rai militarizzata, una propaganda che non corrisponde al paese reale. Eppure la situazione sta venendo a galla, gli italiani hanno capito".