Lamberto Dini, 94 anni: "Oggi a tarda sera". Incredibile: come festeggia il suo compleanno

01 marzo 2025 a

a

a

Grande protagonista della politica tra anni Novanta e Duemila, da tempo Lamberto Dini si è ritirato a vita privata. Anche se nel suo caso, arzillo 94enne, il termine "ritirato" è tutto tranne che appropriato.

Toscano tanto sobrio e moderato nel suo schieramento istituzionale quanto salace nella battuta in privato, l'ex premier (fu incaricato di guidare il governo nel 1995 dall'allora capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, subito dopo la caduta del primo governo di Silvio Berlusconi, di cui era stato ministro del Tesoro) è intervenuto a Un giorno dapecora, su Rai Radio 1, e ha svelato come avrebbe festeggiato il suo compleanno, che cade proprio oggi.

"Domani compio 94 anni ma la mia età biologica è molto inferiore, me ne sento al massimo un’ottantina. Cosa farò per il mio compleanno? Oggi in tarda serata prenderò un volo per il Costa Rica, dove ho una casa, così domani sera potrò festeggerò con una grande torta gli anni a San Josè". Auguri, dunque, all'ex direttore della Banca d'Italia nonché ministro degli Esteri nei 4 governi di centrosinistra che si sono succeduti tra 1996 e 2001, con Romano Prodi, Massimo D'Alema (due volte) e Giuliano Amato protagonisti di una lunga staffetta a Palazzo Chigi.

Vista la sua esperienza alla Farnesina, Giorgio Lauro e Brenda Lodigiani (che ha sostituito per un pomeriggio Geppi Cucciari) non hanno potuto non fargli una domanda sullo scenario internazionale, a cominciare al presidente americano Donald Trump: "Lui è uno spericolato uomo d’affari e si comporta come tale anche ora che è Presidente. La spericolatezza però gli farà perdere consensi sia in patria che all’estero, ne sono certo". E se metterà i dazi "penso che si rivolgeranno contro gli Stati Uniti".