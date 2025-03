Sondaggio, FdI oltre il 30% e il Pd continua a calare: ecco tutte le cifre

04 marzo 2025 a

a

a

Fratelli d'Italia sfonda il tetto del 30% e addirittura supera quella soglia nell'ultimo sondaggio realizzato da Emg different. Notizie meno buone, invece, per il Partito democratico, che perde due decimi rispetto alla settimana scorsa e cala al 23,6%. Piccolo spiraglio per il Movimento 5 Stelle e per Alleanza Verdi-Sinistra, che salgono leggermente nei consensi. La rilevazione registra poi un lieve calo per la Lega, che cede il passo a Forza Italia, al 9,1%.

Scendendo nel dettaglio delle cifre, il partito di Giorgia Meloni si conferma al primo posto, davanti a tutti gli altri, nonostante alcune questioni che si pensava potessero avere conseguenze negative, dal caso Almasri alla vicenda Paragon fino alle mozioni di sfiducia ai ministri Carlo Nordio e Daniela Santanché. Oggi il principale partito di governo cresce dello 0,3% e si porta al 30,3% dei consensi. Per quel che riguarda il resto del centrodestra, non ci sono particolari stravolgimenti nè in termini positivi né in termini negativi. Il quadro, quindi, è praticamente identico a quello emerso nell'ultima consultazione elettorale a livello nazionale, le europee di giugno 2024: Forza Italia di Antonio Tajani è al 9,1%, mentre il Carroccio di Matteo Salvini, con un calo dello 0,1%, si porta all'8,6%.

Spostandoci a sinistra, il Pd di Elly Schlein risulta in leggera flessione: perde lo 0,2% e scende al 23,6%. Quasi 7 punti di differenza col primo partito. In ogni caso, i dem restano comunque il primo partito dell'opposizione. Per i pentastellati, invece, c'è stato il recupero di qualche decimo: ora il partito di Giuseppe Conte, con un +0,2%, è all'11,6%. Infine, ecco Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che guadagna lo 0,3% in una settimana e sale al 6,2%. Tutti sotto la soglia del 3% i partiti di centro: Azione di Carlo Calenda è al 2,4% (+0,1%); Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,5% (-0,1%); mentre +Europa è all'1,8% (-0,1%) e Noi Moderati all'1,3%.