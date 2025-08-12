Jannik Sinner, serata folle a Cincinnati: "Possiamo giocare?"

Libero logo
martedì 12 agosto 2025
2' di lettura

Possiamo giocare? ”. La domanda di Jannik Sinner , rivolta al giudice di sedia con un sorriso ironico, riassume la serata movimentata che il numero uno del mondo ha vissuto al torneo di Cincinnati. Prima un blackout nel pomeriggio, che ha obbligatorio in tilt l'organizzazione e modificato il programma, poi un allarme antincendio in piena sessione serale.

L'episodio è avvenuto all'inizio del secondo set contro il canadese Gabriel Diallo. Improvvisamente, sul centrale, si è attivata la sirena di sicurezza delle suite: un suono continuo, pubblico disorientato e giocatori fermi in attesa di indicazioni. Il giudice di sedia, via radio, chiedeva ai responsabili se fosse necessario evacuare. “Non sappiamo se dobbiamo lasciare l'impianto”, è stata la prima risposta. Sinner, accanto alla rete, ascoltava e attendeva il via libera, tra curiosità e un pizzico di divertimento. La causa è probabilmente un generatore finito a fuoco per le alte temperature. 

Dopo qualche minuto di incertezza, è arrivato l'ok a proseguire. E a quel punto Jannik ha ripreso il copione abituale: concentrazione alta e pochi fronzoli. Il match, comunque, non ha riservato particolari insidie per l'azzurro, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Diallo, numero 140 del ranking e proveniente dalle qualifiche, ha provato a sfruttare la sua potenza al servizio, ma Sinner è riuscito a leggere con anticipo i colpi e a colpire con precisione in risposta. Decisivo, nel primo set, il break ottenuto nel settimo game. Nel secondo, la vittoria al tie break sul rivale, battuto in meno di due ore. Il 23enne di Sesto Pusteria, così, ha potuto accedere al terzo turno del Masters 1000 dell'Ohio, dove continua la sua marcia da leader del circuito, in una serata che, tra sirene e blackout, non sarà certo dimenticata in fretta. La prossima sfida sarà contro il 37enne e numero 89 del ranking Adrian Mannarino.

tagjannik sinner

