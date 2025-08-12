Jannik Sinner, serata folle a Cincinnati: "Possiamo giocare?"

“ Possiamo giocare? ”. La domanda di Jannik Sinner , rivolta al giudice di sedia con un sorriso ironico, riassume la serata movimentata che il numero uno del mondo ha vissuto al torneo di Cincinnati. Prima un blackout nel pomeriggio, che ha obbligatorio in tilt l'organizzazione e modificato il programma, poi un allarme antincendio in piena sessione serale.

L'episodio è avvenuto all'inizio del secondo set contro il canadese Gabriel Diallo. Improvvisamente, sul centrale, si è attivata la sirena di sicurezza delle suite: un suono continuo, pubblico disorientato e giocatori fermi in attesa di indicazioni. Il giudice di sedia, via radio, chiedeva ai responsabili se fosse necessario evacuare. “Non sappiamo se dobbiamo lasciare l'impianto”, è stata la prima risposta. Sinner, accanto alla rete, ascoltava e attendeva il via libera, tra curiosità e un pizzico di divertimento. La causa è probabilmente un generatore finito a fuoco per le alte temperature.

Da alcuni video e foto che circolano in rete, il blackout al Cincinnati Open sembrerebbe essere causato da un generatore andato a fuoco (forse per le alte temperature ). pic.twitter.com/HxqqvJZP5b — Quindici Zero (@quindicizero) 11 agosto 2025