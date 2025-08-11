FdI smaschera il gioco di Schlein, il dato che imbarazza la sinistra

Il solito giochino della sinistra: sparare contro il governo Meloni sostenendo che per colpa del centrodestra l'Italia sta cadendo a pezzi. Ma la realtà è ben diversa da quella raccontata dai vari Conte, Schlein e compagni. Un esempio? Il turismo. "I numeri che imbarazzano la sinistra e la sua propaganda ", ha commentato la pagina Facebook di Fratelli d'Italia, che ha poi elencato i veri dati del settore. Parliamo appunto di 38 milioni di arrivi . E il boom si concentra proprio nella Capitale, grazie al suo +18%. Si tratta di un giro d'affari da ben 15 miliardi .

Un dato confermato anche dal Viminale. Si registra anche per il mese di agosto la forte crescita di turisti nelle strutture ricettive del Belpaese. Lo hanno confermato i numeri contenuti nella banca dati 'Alloggiati web', che l' ANSA ha pubblicato in anteprima. A giugno gli arrivi sono stati 21.680.741 contro i 19.660.297 del 2024 (+10,2%). A luglio sono stati 23.997.082 a fronte dei 22.951.500 dell'anno scorso (+4,5%). Nei soli primi 11 giorni di questo mese - dunque senza conteggiare il prossimo weekend di Ferragosto - si sono toccati i 7.944.284 turisti registrati, in crescita del 13,1% rispetto ai 7.021.408 dell'analogo periodo del 2024. Il portale 'Alloggiati web', gestito dalla Polizia di Stato, permette ai gestori delle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extra-alberghiere di ottemperare all'obbligo (stabilito ai sensi dell'art. 109, comma 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) di trasmettere alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate presso la propria struttura, entro le 24 ore successive al loro arrivo.