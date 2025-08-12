Libero logo
Con Giacobbo boom di laureati

di Klaus Davimartedì 12 agosto 2025
Vi proponiamo Tele...Raccomando la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi

CHI SALE (Freedom-Oltre il confine) Forse con troppa superficialità si è pensato che chi guarda la tv in estate prediliga esclusivamente programmi d’intrattenimento, reality nonché repliche di film o quiz. Secondo OmnicomMediaGroup, un bacino consistente apprezza- al contrario- un’offerta più impegnativa, purché la formula del racconto televisivo sia al tempo stesso coinvolgente nei contenuti e contemporanea nella declinazione delle storie. Va in questa direzione Freedom-Oltre il confine, il format scientifico divulgativo di Roberto Giacobbo, la cui nuova edizione, partita il 29 giugno, la domenica sera su Rete 4 sta segnando ascolti in crescita, con quasi il 6% di share medio nelle ultime due puntate, oltre 600mila spettatori e picchi sopra il 7%. Il 10 agosto focus su Villa Adriana a Tivoli, Cava de’ Tirreni in Campania, le miniere di mercurio del Monte Amiata in Toscana, il presunto viaggiatore nel tempo John Titor e la chiesa di San Gioacchino a Roma. Rete 4 attrae ormai stabilmente ascoltatori più raffinati e selettivi, pescati anche dal bacino di Italia 1, Canale 5 e finanche dalla Rai.