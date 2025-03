Serracchiani, Giorgia Meloni e FdI la spianano: "Non c'è bisogno di fare polemica per forza"

05 marzo 2025 a

"La presidente mi sembra ultimamente stia sempre sul campo del 'mi fingo morta' o comunque insomma 'non dico quello che penso'. Questo francamente no so quanto ci faccia bene": Debora Serracchiani del Pd lo ha detto in collegamento con L'Aria che tira su La7. Col conduttore, David Parenzo, che ridendo ha commentato: "L'effetto 'mi fingo morta' non lo avevo ancora sentito". La clip è stata ripresa dall'account Facebook di FdI, che a corredo ha scritto: "La sinistra non smette di fare propaganda contro l'Italia, pur di attaccare il Presidente del Consiglio". Poi ha citato una frase di Giorgia Meloni, che qualche tempo fa in Parlamento si rivolse alla dem dicendo: "'Onorevole Serracchiani, mi guardi'... Siamo in buone mani perché voi state all'opposizione".

L'account del primo partito italiano, poi, ha accostato al video della Serracchiani un'intervista della premier a XXI Secolo, la trasmissione di Francesco Giorgino su Rai 1. In quell'intervista, la presidente del Consiglio ha invitato la sinistra a non fare polemiche inutili: "L'opposizione mi accusa di qualsiasi cosa. Penso che facciano correttamente il loro lavoro, anche se voglio dire che forse in un momento come questo un po' dispiace che si preferisca sempre la polemica fine a se stessa. Quando scoppiò la guerra in Ucraina e io ero a capo dell'unico partito all'opposizione del governo Draghi, il governo Draghi poté contare sul nostro aiuto".

Secondo Meloni, insomma, "ci sono dei momenti nei quali non c'è bisogno di fare polemica per forza. Questo è il tempo in cui le persone serie lavorano per ricomporre, non lavorano per dividere ulteriormente. A chi giova la tifoseria? Per cui il lavoro che cerco di fare io è un lavoro di ricomposizione. Poi è possibile che altri non siano d'accordo ma questo è l'obiettivo dichiarato ed è l'obiettivo che perseguo e che tutti vedono, riuscendo a parlare fortunatamente con tutti, che forse è una cosa che può aiutare".