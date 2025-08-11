Giorgia Meloni insultata: "Muori". Insorge Fratelli d'Italia

Nemmeno l'estate manda in ferie gli odiatori seriali di Giorgia Meloni. E così proprio all'inizio di questa settimana che ci porta al Ferragosto ecco che il linguaggio dell'insulto torna a mettere nel mirino la premier che di fatto viene attaccata ormai un giorno sì e l'altro pure. A segnalare il nuovo fattaccio è direttamente Fratelli d'Italia che sui suoi canali social rilancia con indignazione un commento apparso su proprio sull'agorà del web dove ormai tutto è permesso: "Ma come fa a parlare di Giubileo? Una rottura di c***e poi lei non si vergogna e parla di festa. P*** che tu possa morire insieme a Netanyahu, mi fai solo schifo, le tue parole non contano più per noi. Ora più che mai sei una assassina, muori, fallita p***"Meloni vattene dal nostro Paese".

Insomma l'odio pro-Pal non conosce ormai limiti. E Fratelli d'Italia insorge con una dura nota: "Questo non è dissenso politico: è il frutto di una vera e propria campagna denigratoria, alimentata da certa sinistra. Un clima di intolleranza volto solo a delegittimare il Presidente Meloni e il mandato ricevuto dagli italiani. Il vostro odio non ci scalfisce". Un'altra pagina ignobile davanti a cui la sinistra al momento resta in silenzio. Qui di seguito il post di insulti contro Meloni