Spiagge, Meloni spiana Schlein: "Attaccare il governo è vergognoso"

Giorgia Meloni non le manda a dire. Dopo gli attacchi da parte della sinistra sulla stagione balneare e sulle accuse alla premier per "le spiagge vuote", sono arrivati i dati ufficiali a smentire le teorie dei progressisti. Ma a quanto pare, basta dare un'occhiata al colloquio di Schlein con la Stampa di ieri, dalle parti del Nazareno si fa finta di nulla ignorando persino i dati schiaccianti delle ultime ore che riguardano la settimana di Ferragosto.

E così è proprio la premier a scendere in campo e a rispondere con un post sui social agli attacchi della sinistra e dei cinque stelle in queste ore: "Ritengo vergognoso che, pur di attaccare il Governo, certa opposizione diffonda notizie false, danneggiando l’immagine e gli interessi dell’Italia. Negli ultimi giorni, tra le diverse uscite, anche la segretaria del PD Elly Schlein ha lasciato intendere che il turismo italiano fosse in crisi. Peccato che, poche ore dopo la sua uscita, i dati ufficiali del Viminale – tratti dalla banca dati ‘Alloggiati web’ della Polizia di Stato – abbiano certificato l’esatto contrario, con arrivi in crescita e milioni di visitatori nelle nostre strutture ricettive. Alle mistificazioni e alle falsità costruite a tavolino rispondono i numeri e la verità. Chi ama davvero la propria Nazione non la scredita davanti al mondo per convenienza politica. Noi continueremo a lavorare per renderla ogni giorno più forte, attrattiva e orgogliosa di sé".