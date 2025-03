Lia Quartapelle, sfondone su Meloni: "Ha ha rimosso le sue foto con Zelensky". Tutto falso

06 marzo 2025 a

Una notizia falsa ha costretto Lia Quartapelle a scusarsi, a modo suo. La deputata del Partito democratico ha infatti accusato Giorgia Meloni, peccato però che si tratti di una bufala. "Meloni ha rimosso le foto con Zelensky dai suoi social. Cosa sta accadendo a Palazzo Chigi?", ha chiesto in un comunicato la vicepresidente della Commissione Esteri ed esprimendo "solidarietà al presidente ucraino per il trattamento poco rispettoso ricevuto alla Casa Bianca".

Da qui la sparata costata alla dem un pubblico dietrofront: "Resta il fatto che gli account social della presidente del Consiglio sembrerebbero radicalmente modificati. La presidente del Consiglio è stata vittima di un attacco hacker? Musk ha preso il controllo dei suoi social? Questo è avvenuto il giorno in cui Trump ha tolto il sostegno dell'intelligence americana agli ucraini. Si tratta di un po' di opportunismo oppure dobbiamo interpretare questo gesto come l’anticipo di una svolta di politica estera nei confronti di un Paese che finora l’Italia ha sempre riconosciuto come aggredito e quindi da difendere?".

Una notizia che più falsa non c'è. Tanto che la stessa dem è stata costretta a rimangiarsi tutto: "Riconosco di essere stata tratta in inganno da notizie non vere che circolano sui media circa la cancellazione dagli account di Giorgia Meloni di fotografie con Zelensky", ammette in una nota. Le sue però sono scuse a metà: "Certo - sembra quasi discolparsi -, le false notizie non attecchirebbero facilmente se avessimo sentito Giorgia Meloni dire una sola parola in solidarietà con Zelensky, brutalmente attaccato da Vance e Trump nello studio ovale. Invece, unica leader europea insieme a Orban, è rimasta in silenzio".

A stretto giro la replica di Galeazzo Bignami. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera "è vergognoso che un parlamentare rilanci le fake news della propaganda putiniana. Nessun post è stato rimosso dai social di Giorgia Meloni. La Quartapelle spieghi se agisce su mandato del Cremlino o se le sue dichiarazioni sono solo figlie di sciatteria".