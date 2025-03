Sondaggio Ghisleri, cosa accadrebbe se si votasse oggi: i numeri spiegano tutto

06 marzo 2025 a

Lieve calo per il primo partito italiano, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che perde lo 0,7% rispetto alla rilevazione dello scorso 17 febbraio e si porta così al 29,8: lo attesta il sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta, la trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai 1. In calo pure il Pd di Elly Schlein, che lascia per strada lo 0,5% dei consensi, scendendo al 23%. Sempre molto ampio, insomma, il divario tra le due forze politiche: quasi 7 punti di distacco.

Al terzo posto c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece acquista uno 0,3% e sale all'11,8%. A seguire, ecco Forza Italia di Antonio Tajani al 9,1% con un calo dello 0,2%; e la Lega di Matteo Salvini stabile al’8,7%. In fondo alla classifica i partiti minori: Alleanza Verdi e sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni è al 5,5% con una perdita dello 0,2% dei consensi; Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,5% con un calo dello 0,3%; Azione di Carlo Calenda pure cala dello 0,2% e si porta al 2,8%; +Europa è al 2,1% con un +0,3%; mentre Noi Moderati di Maurizio Lupi è allo 0,9%.

Prendendo in considerazione le coalizioni, il sondaggio di Euromedia Research rileva una flessione dello 0,7% per il centrodestra, che si attesta al 48,5%; e un calo dello 0,4 per il centrosinistra, che invece è al 30,6%. Inoltre, l’eventuale "campo largo" raggiungerebbe il 44,9%, mentre il campo larghissimo comprensivo di Azione sarebbe al 47,7%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 47,5%, in calo rispetto al 48,6% del 17 febbraio.