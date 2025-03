Guido Crosetto e il retroscena sulla Pascale: "Mi incontrò in gran segreto 'convinci Silvio a dimettersi'"

09 marzo 2025 a

Guido Crosetto si racconta in una lunghissima intervista sul Corriere. Il ministro della Difesa svela diversi aneddoti sul suo passato. E uno di questo riguarda la caduta dell'ultimo governo Berlusconi. Siamo nel 2011 e Crosetto racconta di un incontro in gran segreto con Francesca Pascale e con Maria Rosaria Rossi. Le sue parole sono molto forti. Ecco che cosa ha raccontato: "Il cerchio magico berlusconiano che via via ha cambiato pelle e facce mi ha spesso tenuto lontano da Arcore e da Silvio. Ma una cosa la devo ricordare.

Nell’ottobre del 2011, con lo spread alle stelle, Francesca Pascale chiese di incontrarmi in un ristorante del centro di Roma e mi raggiunse, nascosta da occhialoni neri, insieme a Maria Rosaria Rossi. Neanche il tempo di sederci e Francesca mi pregò di insistere su Silvio perché lasciasse Palazzo Chigi: “Guido, convinci Silvio a dimettersi, tu che gli vuoi bene. Altrimenti lo ammazzeranno”. Capii una cosa, quel giorno: che al contrario di quanto pensassero in tanti, Francesca gli voleva davvero bene". Poi l'ex ministro racconta anche del suo rapporto con Giorgia Meloni: "È vero che io e Giorgia litighiamo spesso, a volte ferocemente, difendendo ciascuno le proprie posizioni e solitamente rimanendo sulle stesse anche dopo la fine della lite. La rottura, invece, è una sciocchezza. Sono stato il primo a scommettere sul fatto che sarebbe diventata presidente del Consiglio ma non ora, tredici anni fa: una con quell’abnegazione per il lavoro, con quella meticolosità nello studio, con quella severità nei confronti di se stessa non poteva che arrivare a un livello di eccellenza in qualsiasi campo avesse deciso di impegnarsi. Mai avuto mezzo dubbio che prima o poi sarebbe arrivata a Palazzo Chigi".