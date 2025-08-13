Jannik Sinner, l'attacco feroce di Mannarino: "Non credo a Babbo Natale"

Adrian Mannarino sarà il prossimo ostacolo di Jannik Sinner nella corsa verso la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il francese, 37 anni e numero 89 del ranking, ha scritto una piccola pagina di storia battendo Tommy Paul e diventando il giocatore più anziano a raggiungere gli ottavi di questo torneo. Ma la sfida non sarà solo tecnica: tra i due i rapporti non sono dei migliori.

Nei mesi scorsi, infatti, Mannarino aveva attaccato apertamente Sinner in merito al caso Clostebol, schierandosi dalla parte di Nick Kyrgios e lasciando più di un’ombra di sospetto. “Io non credo più a Babbo Natale. Se qualcuno vuole crederci, è libero di farlo. Sono disposto a concedere il beneficio del dubbio, ma trovo sorprendente che due test positivi abbiano riguardato proprio i numeri uno maschile e femminile”, aveva dichiarato a Rmc, riferendosi anche alla vicenda che aveva coinvolto Iga Swiatek, anche lei, come Jannik, vincitrice dell’ultimo Wimbledon.