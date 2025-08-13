Jannik Sinner, l'attacco feroce di Mannarino: "Non credo a Babbo Natale"

Adrian Mannarino sarà il prossimo ostacolo di Jannik Sinner nella corsa verso la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il francese, 37 anni e numero 89 del ranking, ha scritto una piccola pagina di storia battendo Tommy Paul e diventando il giocatore più anziano a raggiungere gli ottavi di questo torneo. Ma la sfida non sarà solo tecnica: tra i due i rapporti non sono dei migliori.
Nei mesi scorsi, infatti, Mannarino aveva attaccato apertamente Sinner in merito al caso Clostebol, schierandosi dalla parte di Nick Kyrgios e lasciando più di un’ombra di sospetto. “Io non credo più a Babbo Natale. Se qualcuno vuole crederci, è libero di farlo. Sono disposto a concedere il beneficio del dubbio, ma trovo sorprendente che due test positivi abbiano riguardato proprio i numeri uno maschile e femminile”, aveva dichiarato a Rmc, riferendosi anche alla vicenda che aveva coinvolto Iga Swiatek, anche lei, come Jannik, vincitrice dell’ultimo Wimbledon.
Il francese aveva poi messo in dubbio la gestione delle due situazioni da parte della Federazione, sostenendo che fosse stato fatto di tutto per presentarli come vittime. “Io ogni mattina mi alzo e zoppico. Se a 36 anni devo affrontare ragazzi di vent’anni che non sono puliti, diventa complicato. Spero per loro che lo siano”, aveva concluso. Sinner, dal canto suo, non ha mai risposto pubblicamente, preferendo far parlare i risultati sul campo. E se oggi si ritroverà di fronte Mannarino, è difficile pensare che quelle parole siano state dimenticate. Cincinnati, insomma, offrirà un ottavo di finale che, oltre al tennis, potrebbe portare in campo una tensione latente pronta a riaccendersi.