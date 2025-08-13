Se in Italia una donna ha un po' di potere, subito per la sinistra diventa una "zarina"

Caterina la grande si starà rivoltando nella tomba. Probabilmente le fischiano le orecchie. Era nata principessa tedesca, dopo il matrimonio con Pietro III divenne imperatrice; lo zar, non aveva il carattere forte di lei, e quando la moglie mise in atto insieme alla corte il suo piano per estrometterlo, Pietro lasciò fare: i pantaloni in famiglia li portava lei. Era il 1762, Caterina fu una zarina potentissima, descritta come una vera comandante nonché “degustatrice di amanti” con i quali però non divise mai lo scettro del potere. Guidò la Russia per 35 anni, tra riforme più o meno illuminate. Oggi a Mosca una delle “zarine” è Maria Zakharova, discussa direttrice del dipartimento dell’informazione del ministero degli Esteri. La chiamano così per il piglio comunicativo e le scudisciate verbali a chi osa criticare le azioni del suo capo, Ue in primis; per il tono minaccioso con il quale difende l’operazione speciale del Cremlino contro chi osa dire che è ora di finirla, per le dichiarazioni incendiarie verso gli avversari.
Tuttavia non sembra che Putin abbia intenzione di abdicare a favore della Zakharova, anche perché non sono sposati ed è tutta un’altra storia; inoltre lei non è l’unica fedelissima del presidente russo. Ce ne sono di sicuro altre. In Italia per fortuna non c’è alcuno zar, a Palazzo Chigi abbiamo una presidente del Consiglio donna, che è anche fondatrice e leader di Fratelli d’Italia, il primo partito in quanto a consensi, e a nessuno sarebbe mai venuto in mente, all’epoca di Alleanza nazionale, di chiamare Giorgia Meloni “la zarina” di Gianfranco Fini, anche se poi il potere della destra l’ha preso lei visto che l’ex segretario del Msi ha fatto altre scelte. Non abbiamo lo zar però, il termine zarina compare di frequente sui giornali di opposizione e non sempre in termini elogiativi. Presuppone sempre qualcosa di non detto, descrive una donna che esercita il suo ruolo in modo troppo autoritario ai danni di un presunto debole zar che si lascia facilmente manipolare e mettere in piedi in testa dalla fedelissima pronta a scalzarlo.
Immunità per Giusi Bartolozzi: il documento schianta la sinistraC’è un documento dell’ufficio studi della Camera dei Deputati (A.C 891 n.47) del 22 settembre 2008 ch...
Così Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto al ministero della Giustizia, viene spesso citata come “la zarina di Nordio” sulla stampa mainstream. Nei ritratti non proprio al miele usciti in questi giorni mentre infuriava il caso Almasri, Bartolozzi appare come una specie di virago che licenzia un collaboratore dietro l’altro (Repubblica ne ha contati sette) senza che il ministro riesca a porle un freno, del tutto ignaro delle manovre di lei. Il Guardasigilli ha dovuto perfino precisare che nulla esce dagli uffici di via Arenula senza che lui abbia dato il consenso, insomma il ministro è lui. Il Domani, invece, ha scovato «la zarina di Urso» e ha confezionato un servizio di due pagine su Rita Fantini, «la consigliera più ascoltata dal ministro delle imprese e del made in Italy», si legge.
Ovviamente la 32enne Fantini è troppo bella per quel ruolo, in passato ha pure partecipato al concorso di Miss Italia e questo fa di lei una «scalatrice» dei palazzi della politica con uno stipendio che andrebbe bene per un uomo, non per una giovane capo segreteria. Ci sarebbe a questo punto da ripensare a tante battaglie delle femministe di sinistra, che invocano parità e considerazione, poi quando a destra si fa largo una donna restano spiazzate e gridano allo scandalo. Oppure le definiscono «zarine», cioè donne spregiudicate e in grado di soppiantare l’inutile maschio di turno. Mala storia di Caterina la grande finora non si è ripetuta.