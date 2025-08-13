Il governo ha battuto pure la maledizione del generale Ferragosto

È la terza estate consecutiva che il generale Ferragosto, promosso sul campo a Palazzo Chigi nel 1986 da Bettino Craxi, compiaciuto di essere stato da lui salvato dalla crisi reclamata e ottenuto dal segretario della Dc Ciriaco De Mita, trascorre in riserva dopo la prestazione del 2022. Per altro fallita perché la crisi del governo di Mario Draghi è avvenuta alle elezioni anticipate. Da allora non sono stati necessari interventi del generale, né richiesti né volontari, per risolvere o congelare situazioni critiche, lasciando ai partiti il tempo di cambiare o confermare davvero alleanze, equilibri e quant'altro. Fra le novità del governo Meloni, il primo non solo di genere, c'è anche o soprattutto, come preferite, l'estate libera del generale Ferragosto.

La carriera di questo alto ufficiale cominciò, non so dirvi francamente da quale grado perché non fu nemmeno avvertito dai cronisti, nell'estate del 1960. Quando il governo del democristiano Fernando Tambroni appoggiò dalla destra missina cadde praticamente nelle piazze con una rivolta che spianò la strada a due governi di Fanfani comunemente assegnate alla formula delle cosiddette convergenze parallele, propedeutiche al centro-sinistra, col trattino, coltivato dal Dc Aldo Moro. E sottoposto con lodevole trasparenza all'approvazione del congresso democristiano prima delle elezioni del 1963. Dopo le quali tuttavia se i democristiani erano pronti, i socialisti non ancora per la dissidenza interna della sinistra.