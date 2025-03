Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio incalza Giuseppe Conte: "Deve farlo"

09 marzo 2025 a

Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa in onda domenica 9 marzo sul Nove anche Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle spiega a Fabio Fazio le sue posizioni in fatto di guerra. Per lui "Trump ci sta sconvolgendo dicendo cose inquietanti, ma ha anche detto che battere militarmente la Russia è stata una follia e io lo sto dicendo da 3 anni. Ma l'Europa ha fallito completamente la strategia, i nostri governanti ci hanno fatto credere che stavamo isolando la Russia ma la Russia non è affatto isolata".

L'attacco del fu premier è chiaro: "Siamo disorientati. L'Europa ha fallito completamente la strategia. Ci è stato fatto credere che la Russia fosse isolata. Ci hanno fatto credere che stavamo vincendo militarmente e che l'economia russa fosse crollata. Non era vero. A quel tavolo del negoziato (per la pace in Ucraina, ndr) doveva sedersi l'Europa. La pace arriverà, ma passerà sopra le nostre teste".

Poi, tornando ai conflitti interni al suo stesso movimento, Conte torna sulla discussione con Beppe Grillo. A incalzarlo è Fazio: "L'ha più sentito lei Grillo?" "No non ci siamo più sentiti (...) non l'ho mai assolutamente attaccato!", replica il Cinque Stelle mentre il conduttore rincara la dose: "Però deve parlargli" "Eh se mi vuol parlare mi chiami" "Eh, "Chiamo io, chiami tu"...la canzone dopo di Gaia!" "La sentirò".