Daniele Capezzone: "Che cosa hanno trovato nel garage di Fratoianni": che imbarazzo a sinistra...

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali temi che troviamo sui quotidiani nazionali in edicola. Questa mattina, mercoledì 12 marzo, ampio spazio all'ipotesi di tregua che arriva da Gedda tra Russia e Ucraina, ma anche le giravolte della piazza per l'Europa lanciata da Michele Serra e che sta agitando e non poco la sinistra. Capezzone poi mette nel mirino i giornaloni che attaccavano Trump fino a qualche giorno fa: "Ma come, ora che fa la pace con Zelensky e c'è l'ipotesi di tregua nessuno lo attacca più?". Infine il caso di Garlasco con la riapertura del caso e il test del Dna imposto ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi e indagato per omicidio. Poi il retroscena clamoroso sul garage di Fratoianni e la Tesla della moglie. Qui di seguito la clip completa della rassegna politicamente scorrettissima di Daniele Capezzone