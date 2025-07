Reazione a Catena, Fusi Orari umiliati: a fine puntata esplode il caso dei 43 euro

Si veleggia verso la fine di luglio ma siamo sempre qui, nello studio di Reazione a Catena, il regno di Pino Insegno, il game-show delle parole e dei loro legami in onda ogni sera su Rai 1, dove altrettanto ogni sera raggranella ottimi risultati in termini di share. Si parla della puntata di lunedì 21 luglio, una serata amara per i Gira e Rigira, trio toscano, composto da Naischel, Ruben e Francesco, il quale torna a far parlare di sé per l’ennesimo tonfo nel gioco finale. Dopo il colpaccio da 48mila euro messo a segno domenica, i giovani campioni non riescono a replicare, anzi: durante l'Ultima catena riescono nell’impresa opposta, lasciando sul campo quasi tutto il montepremi.

La sfida si è svolta come di consueto negli studi napoletani della Rai, con i Gira e Rigira impegnati contro i Fusi Orari, squadra formata da Matteo, Alessandro e Giacomo, tre amici della provincia di Milano. Nonostante la determinazione degli sfidanti, i campioni in carica si confermano imbattibili nell’Intesa Vincente, gioco in cui servono sintonia, prontezza e una comunicazione fulminea. Per loro, 16 parole centrate su 16 tentativi. I Fusi Orari, invece, si fermano a 9, cedendo il passo.