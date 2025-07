Carlos Alcaraz "non ha deciso": ora è ufficialmente un mistero

Gioca o non gioca? Questo è il problema che attanaglia Carlos Alcaraz. Il martello di Murcia, infatti, non ha ancora deciso se rinunciare o meno a scendere in campo a Toronto. Il suo agente, Albert Molina, a margine di un evento a Madrid, ai microfoni di Dazn Spagna, ha chiarito la posizione del suo assistito e smentito alcune voci circolate nelle ultime settimane: "In realtà sta valutando se rientrare a Toronto, non abbiamo ancora deciso".

Dosare le energie e arrivare nel miglior modo possibile agli US Open è fondamentale, ora che il duello a Jannik Sinner è lanciato e l’italiano possiede la leadership del ranking da 59 settimane, in pratica più di un anno. Se dovesse rinunciare, Alcaraz si accoderebbe proprio a Sinner, ma anche a Djokovic e Draper che hanno già detto no al primo Masters 1000 estivo, in programma dal 28 luglio. In Canada si apre la stagione sul cemento, cui seguiranno i tornei di Cincinnati e gli Us Open, con un calendario fitto che ha spinto diversi big a gestire con cautela le energie.

Certo, se Alcaraz dovesse decidere di giocare, e riuscisse a vincere il torneo, arriverebbe a rosicchiare 1000 punti netti al numero uno al mondo. Oggi Sinner comanda la classifica a 12030 punti, mentre Alcaraz insegue lontano, a 8600. L’italiano, rinunciando a Toronto, perderà 200 punti. Carlitos, invece, può solo guadagnare. Inoltre, Alcaraz è leader anche nella Race, la classifica che tiene conto soltanto dei risultati stagionali e, in questo caso, lo spagnolo è davanti con 1540 punti di vantaggio sull’italiano.