Elly Schlein, domanda sgradita? Lei sbotta e interviene il servizio d'ordine: caos in piazza

Una piazza per l'Europa, anche se la sinistra, presentissima in piazza con l'eccezione del M5s, non ha ben chiaro che Europa voglia. Siamo alla manifestazione della vigilia, quella a piazza del Popolo a Roma, lanciata da Michele Serra e da Repubblica. Un'adunata pro-Europa, ma tra mille distinguo tra guerra, pace, riarmo, che tipo di Ue ed eccetera eccetera. L'unico collante, indiscutibile, è il disprezzo per Donald Trump, attaccato un po' da tutti.

Presente anche Elly Schlein, la segretaria del Pd, che al pari degli altri leader politici non ha parlato dal palco. Ma per Elly sono giorni durissimi: i dem sono frantumati, si pensi al voto sul riarmo in Europa. E ancora, moltissimi la hanno attaccata, mettendone in discussione la leadership: già, come può un segretario non decidere la linea di partito? Insomma, la tensione si fa sentire.

E questa tensione in una certa misura la si è vista quando Alessandro Sortino de Le Iene, il programma di Italia 1, ha provato ad avvicinarsi alla Schlein per farle qualche domanda, il tutto è stato mostrato in un video rilanciato dal Corriere della Sera. Il punto è che era impossibile avvicinarsi alla segretaria. E Sortino sbotta: "Neanche la Lega fa così", non si capisce che c'entri la Lega ma tant'è. Sortino chiede del voto sul riarmo, ma Elly inizialmente lo liquida: "Non è il giorno delle polemiche". Ma, evidentemente, non è neppure un giorno per le domande...

Il caos è totale, ci finisce in mezzo anche una signora che sbatte contro le transenne. A quel punto, Elly Schlein acconsente a farsi fare qualche domanda da Sortino. Peccato che proprio in quel momento le si faccia sotto anche l'inviata di Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano su Rete 4. E la Schlein la infilza, pur con un mezzo sorriso: "Se vuol fare l'intervista lei...". Già, tensione alle stelle...