Sondaggio Ipsos, "quanti voti prende Spadafora": terremoto a sinistra

Potenzialmente, scrive Ipsos, "circa un 7,5% di voti validi". Si arricchisce dunque di un nuovo interessante tassello il puzzle del centrosinistra, con l'emergere di una nuova forza politica apertamente collocata nel campo progressista. Quadro determinatosi proprio mentre nelle Marche , dopo l'indagine sul candidato governatore dem Matteo Ricci , aleggia l'ipotesi di una rottura dei 5 stelle nel cosiddetto "campo largo". Sempre secondo Ipsos, inoltre, i partiti per idee e valori più vicini a Primavera sarebbero il Pd e il M5s. Il più lontano la Lega . Mentre ci sarebbe una grande fetta di " elettorato mobile ", ben il 69.2% di chi vota pronto a prendere in considerazione altri partiti. Sul piano nazionale, infine, la fotografia del podio non cambia: Fratelli d'Italia resta primo partito con il 27% , segue il Pd con il 21% e il M5s con il 15,1.

"Primavera è pronta ad accogliere chiunque abbia la forza e la voglia di combattere per migliorare questo Paese dalla deriva impressa dai Vannacci, Salvini e dalle destre. Migliorare significa guardare alle fragilità, occuparsi dei salari, della sanità pubblica, del diritto alla casa, delle pensioni e di famiglia", dichiara Spadafora. L'ex ministro tuttavia non si sbilancia sui numeri positivi del sondaggio: "Questo è un progetto partito da molto lontano, che a differenza di molti altri caricati mediaticamente come delle bolle, parte dal basso, si è già fortemente radicato nei territori. A settembre saremo a Milano. A Roma e a Napoli oltre 1.000 persone ai nostri eventi. Le adesioni stanno salendo di settimana in settimana e il nostro unico obiettivo è fare del bene, dando voce ai giovani oggi inascoltati, e farlo restando dalla parte giusta della storia in un momento critico per lo scenario internazionale e nazionale. Siamo felici della prima risposta avuta dai cittadini e apriamo le porte a tutte le persone di buona volontà che vogliono tirarsi su le maniche e fare qualcosa per cambiare questo Paese".