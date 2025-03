Alessandra Todde, l'affondo della Cgil: "Una questione di metodo e di merito". Come usa i soldi pubblici

19 marzo 2025 a

In attesa che si chiuda il caso della decadenza, Alessandra Todde deve fare i conti con un nuovo fronte, quello appena aperto dalla Cgil. Già, il sindacato rosso, infatti, ha messo nel mirino la giunta della governatrice della Sardegna. Sinistra contro sinistra, in soldoni.

Nel dettaglio la Cgil critica il metodo e il merito della legge finanziaria regionale, evidenziando il ritardo nella disponibilità dei documenti e la mancanza di risorse adeguate per sanità, sicurezza sul lavoro e sviluppo industriale. Lo ha dichiarato il segretario regionale Fausto Durante nel corso di un'audizione in consiglio regionale, occasione in cui ha rimarcato come i testi della manovra siano stati resi disponibili solo due giorni prima della discussione.

"Se questa audizione ha un senso, il testo non dovrà essere stravolto, altrimenti sarebbe solo un passaggio formale, come accaduto per la legge sanitaria", ha premesso Durante. Tra le criticità segnalate, la sanità: "Bene il focus su welfare e misure socio-sanitarie, ma non c'è coerenza tra la riforma del settore e le risorse in bilancio. Inoltre, non ci sono interventi per ridurre le liste d'attesa, mentre si destinano più fondi alla sanità privata".

Sul fronte della sicurezza sul lavoro, Durante ha ricordato il Patto di Buggerru, firmato a settembre, che prevedeva 30 milioni in tre anni, ma "nella legge finanziaria attuale non si trovano risorse dedicate". Per l'industria, la Cgil chiede un'agenzia regionale per lo sviluppo e un fondo per la transizione, denunciando l'assenza di "una chiara direzione sullo sviluppo produttivo dell'Isola". Infine, il sindacato ribadisce la necessità che la Regione mantenga il controllo sulla fusione degli aeroporti: "Non può essere affidata ai privati una materia strategica come il trasporto aereo e la continuità territoriale", concludono dalle parti della Cgil. Insomma, contro la Todde una critica a tutto tondo.