Jannik Sinner, "gioco sporco" di Rune: corata di nero per nasconderla

Holger Rune lo aveva promesso e ora le prova tutte per raggiungere Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Anche nascondere la nuova racchetta. Il tennista danese, numero 11 del mondo, è impegnato in Coppa Davis con la sua Danimarca. Ed ecco che con l'obiettivo di colmare il divario con il nuovo numero uno del mondo e con l'attuale numero due, si cimenta con una nuova trovata.

Stando a quanto riportato dall'Adnkronos, Rune scenderà in campo con una racchetta colorata di nero per "nasconderne" natura e differenze rispetto a quelle usate in precedenza. "Non è un segreto - ha spiegato il diretto interessato -. Per ora sto cercando di capire come mi sento a riguardo giocandoci in Coppa Davis e alla Rod Laver Cup, poi vedremo in futuro", ha ammesso al media danese dr.dk, "mi ci alleno fin da dopo gli Us Open, quindi ormai ci sono abituato. Tutto quello che posso dire al momento è: no comment".