Pd, gelo tra Emiliano e Decaro alla Fiera del Levante: "Mai incrociati"

Il nodo-Puglia è stato sciolto, ma non senza lasciare l'amaro in bocca a Michele Emiliano. L'attuale governatore della Regione alla fine ha optato per fare un passo indietro, così come chiesto dal candidato del Pd Antonio Decaro. "Questo è il mio ultimo discorso, per ora. Ovviamente mi riferisco alla figura di presidente del Consiglio, non voglio far concorrenza ai locali", ha detto Emiliano alla cerimonia di inaugurazione della ottantottesima edizione della Fiera del Levante di Bari. Il dem non ha nascosto che "le profonde dissonanze degli ultimi mesi mi preoccupano. Quello che è successo nelle scorse settimane rimane imperscrutabile, perché non pare legato ad alcun reale tema di natura politica. Per il futuro dobbiamo assumerci l'impegno che episodi simili non si ripetano più. Lo comprendemmo sin dall'inizio, dal 2004. Per questo decidemmo di non utilizzare mai espressioni come: 'se c'è lui, non ci sono io'".

Parole che non saranno passate inosservate al destinatario, Decaro, anche lui in platea con Nichi Vendola. Non a caso, stando al Corriere della Sera, "a tratti sembra esserci il gelo tra lui ed Emiliano; pare che i due non si siano affatto incrociati all’ingresso nel salone dell’inaugurazione".