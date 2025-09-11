Todde farnetica contro Piantedosi: "Cancellare i voli per la Sardegna", scoppia il caso

"Ho parlato anche con l'amministratore delegato dell'aeroporto di Olbia" visto che i consiglieri della lista Uniti per Todde avevano chiesto di cancellare il volo tra la località sarda e Tel Aviv , "ma mi ha spiegato che non si può fare nulla", aggiunge. "Faremo ciò che si può, ossia chiederemo spiegazioni alla Presidenza del Consiglio", spiega ancora la presidente ma all'interrogazione del M5S sul caso, il ministro dell'Interno Piantedosi ha risposto che "ci sono comitive culturali da tutelare".

"Prendo atto della risposta del ministro, secondo cui si tratta di comitive culturali e non di militari, presenti in Italia senza che nessuno abbia informato le istituzioni locali - ribatte -. Ho però l'impressione che Piantedosi non comprenda ciò che accade ogni giorno alla popolazione di Gaza. Qualcosa che non possiamo tollerare". Il M5S ha stretto accordi con il Pd in tutte le Regioni. "In ogni accordo il Movimento ha messo al centro la legalità, e in Toscana ha portato Giani a sottoscrivere un programma molto diverso da quello del suo primo mandato - conclude -. È il contrario di perdere l'identità. Farò volentieri campagna elettorale per Eugenio, come la farò per Matteo Ricci nelle Marche e Antonio Decaro in Puglia e ovviamente per i nostri candidati, Fico e Pasquale Tridico".