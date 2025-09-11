Todde farnetica contro Piantedosi: "Cancellare i voli per la Sardegna", scoppia il caso

Altro giro, altro fiume di propaganda contro il governo firmata Alessandra Todde. "Questi cittadini israeliani sono entrati in Italia in base ad accordi di carattere nazionale, e la Regione non ha poteri su questo". Lo spiega la presidente della Regione Sardegna intervistata dal Fatto Quotidiano in merito alle vacanze sarde di cittadini israeliani, anche appartenenti all'Idf.
"Ho parlato anche con l'amministratore delegato dell'aeroporto di Olbia" visto che i consiglieri della lista Uniti per Todde avevano chiesto di cancellare il volo tra la località sarda e Tel Aviv, "ma mi ha spiegato che non si può fare nulla", aggiunge. "Faremo ciò che si può, ossia chiederemo spiegazioni alla Presidenza del Consiglio", spiega ancora la presidente ma all'interrogazione del M5S sul caso, il ministro dell'Interno Piantedosi ha risposto che "ci sono comitive culturali da tutelare".
Sardegna, Alessandra Todde decade? La data in cui può saltare tuttoL’autunno 2025 si preannuncia turbolento per la governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, alle prese con una ...
"Prendo atto della risposta del ministro, secondo cui si tratta di comitive culturali e non di militari, presenti in Italia senza che nessuno abbia informato le istituzioni locali - ribatte -. Ho però l'impressione che Piantedosi non comprenda ciò che accade ogni giorno alla popolazione di Gaza. Qualcosa che non possiamo tollerare". Il M5S ha stretto accordi con il Pd in tutte le Regioni. "In ogni accordo il Movimento ha messo al centro la legalità, e in Toscana ha portato Giani a sottoscrivere un programma molto diverso da quello del suo primo mandato - conclude -. È il contrario di perdere l'identità. Farò volentieri campagna elettorale per Eugenio, come la farò per Matteo Ricci nelle Marche e Antonio Decaro in Puglia e ovviamente per i nostri candidati, Fico e Pasquale Tridico".