Reazione a catena, rivolta contro Luca dei Doppia Coppia: "Soldi buttati"

Oggi, sabato 13 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano i Doppia Coppia, il trio di campioni formato da Luca, Serena e Samuele. I tre ragazzi sono riusciti a vincere già un bel bottino alla loro prima apparizione. Il padrone di casa, però, ha dato il benvenuto ai nuovi sfidanti. Si tratta dei Saracini, una squadra formata da Gabriele, Stefano e Pierangelo. Si chiamano così per la Giostra del Saracino.

Ma alla fine hanno avuto la meglio ancora una volta i Doppia Coppia. I tre campioni si sono presentati all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa un montepremi un po' misero: 1641 euro. Ma per farlo dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Piega" e "Riflesso". Nonostante non ci fosse accordo tra i ragazzi, dopo un minuto di accesa discussione, Serena ha optato per "Risvolto". E aveva ragione perché era la risposta corretta.