Juventus-Inter, Marcus Thuram beccato così dopo il 4 a 3: massacrato dai tifosi

Juventus contro Inter ha ricordato a molti telespettatori il match di San Siro dello scorso anno. Ma ci sono delle distinzioni doverose. In primis, in quell'occasione la partita era culminata in un pareggio: 4 a 4. E poi sulle panchine delle squadre che hanno giocato il derby d'Italia siedono due nuovi allenatori: Tudor e Chivu. Ciò che è sicuro è che si è trattato di un ottimo spot per il nostro campionato e che i nerazzurri si trovano già a gestire una mini-crisi, visti in soli tre punti in tre giornate di Serie A.

Protragonisti assoluti del match dell'Allianz Stadium i due fratelli Thuram. Prima il maggiore, che ha insaccato di testa il gol del 3 a 2 in favore dell'Inter. Subito dopo però ci ha pensato il fratellino a pareggiare i conti che, a differenza di Marcus, non ha contenuto l'esultanza. Ma sui social sta spopolando un frame che ritrae proprio il numero 9 francese. Subito dopo la rete di Adzic - che ha regalato la vittoria ai bianconeri - Marcus è stato pizzicato mentre ride a centrocampo proprio con il fratellino. Un comportamento giudicato da molti inappropriato visto il risultato del match.