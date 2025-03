Alessandra Todde sconcertante a 24 ore dal giudizio: "So di essere onesta, ma..."

19 marzo 2025 a

a

a

L'odissea di Alessandra Todde, la governatrice della Sardegna, è solo all'inizio. Dopo settimane di attesa, ecco che parte l'iter per la sua decadenza. Infatti la presidente della Regione dovrà fare i conti con tutte le accuse che le sono piovute addosso per la gestione dei conti della sua campagna elettorale. E così, come dicevamo, domani, giovedì 20 marzo potrebbe essere il giorno dell'ipotetica svolta in questa storia.

Domani è fissata la prima udienza in tribunale domani contro l’ordinanza dei giudici del collegio elettorale della corte d’appello di Cagliari che hanno dichiarato decaduta la presidente dei 5 stelle Alessandra Todde per irregolarità nelle spese elettorali lo scorso 3 gennaio.

"Visto? Tutto a posto"; i 5s esultano per la Todde? Vengono subito sbugiardati da Fdi: figuraccia

Ingiunzione a cui è seguito il ricorso della presidente, supportato da altri due a firma Pd e 5 stelle, e il ricorso sul conflitto di attribuzioni con lo Stato, per stabilire se la legge nazionale può avere prevalenza su quella regionale o se invece sia stata in qualche modo violata l’autonomia della Sardegna. Il tribunale ordinario di Cagliari, sotto la presidenza di Gaetano Savona, esaminerà dunque domani la richiesta di sospensiva cautelare presentata dal pool di legali della presidente, illustrata in un ricorso di 35 pagine. "So di essere onesta ma mi rimetto alla giustizia", ha detto la Todde che, nel primo intervento dopo la notifica dell’ordinanza e durante l’intervento in consiglio regionale, aveva accusato i giudici di voler sovvertire l’esito delle elezioni dello scorso febbraio.