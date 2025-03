Carlo Calenda, Raffaella Paita fa esplodere un caso: "Dica se la sua famiglia ha partecipazioni all'estero"

20 marzo 2025 a

"Il senatore Carlo Calenda questa mattina non era in aula ma negli studi radiofonici della Rai. Mentre i suoi colleghi lavoravano partecipando a 202 votazioni, lui prendeva l’indennità parlamentare per attaccare Renzi. E oggi risulta che abbia fatto zero voti su 202: bel record! Ricordiamo che Calenda ha una percentuale di partecipazione al voto inferiore al 50%, a differenza di Renzi e della maggior parte dei suoi colleghi".

A puntare il dito è la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva. "Calenda dice che prima di fare politica guadagnava oltre un milione di euro. Nell’unico dato pubblico disponibile, quello relativo al 2012, Calenda dichiara invece meno della metà. Si è forse dimenticato di dichiarare qualcosa? Nel caso gli suggeriamo la strada del ravvedimento operoso". E ancora: "Nel parlare della proposta di legge presentata da Renzi - aggiunge Paita - Calenda non risponde alla seguente domanda: è disponibile a comunicare se nella sua famiglia o in quella di sua moglie ci siano proprietà di istituti finanziari all’estero? Perché, visto che parla spesso di soldi e di interferenze estere, cerchiamo di capire se qualcuno ha in famiglia la partecipazione in istituzioni finanziarie situate fuori dai confini nazionali. Calenda può gentilmente risponderci? E magari curarsi dall’ossessione Renzi, visto che su questo tema è imbarazzante anche per i suoi?". La guerra nel centrino è definitivamente scoppiata.