Giorgia Meloni e Ventotene, ecco che cosa è successo sui social e sul web in 48 ore

Quella appena passata è stata indubbiamente la settimana di Ventotene, con Giorgia Meloni che ha monopolizzato il dibattito politico. In aula alla Camera, dove mercoledì è stata oggetto di un "linciaggio" da parte delle opposizioni indignate per le sue critiche (storiche) al Manifesto di Ventotene e alla idea di Europa delineata dagli autori Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. Ma anche fuori, sui social.

Lo certifica un'analisi di Domenico Giordano, social media analist di Arcadia, spin doctor ed editorialista di Formiche, Panorama e Il Tempo. Sono quattro le parole chiave che hanno movimentato il dibattito: Meloni, Ventotene, Manifesto e Roberto Benigni, che proprio mercoledì sera con il suo show Il sogno su Rai 1 ha affrontato a sua volta il tema.

"La torta del coinvolgimento - sottolinea lo studio di Arcadia - ci fa conoscere i volumi totali delle interazioni, generate dal 16 al 22 marzo, dalle 4 keyword: MELONI 2,9 milioni, VENTOTENE 1,7 milioni, MANIFESTO 1,6 milioni, BENIGNI 912mila. La linea temporale del parlato ci aiuta a conoscere i momenti in cui online le conversazioni si sono polarizzate. La ricerca evidenzia due picchi significativi: il 19 marzo dalle 15 alle 16 (keyword Meloni, Ventotene, Manifesto) e il 20 marzo dalle 9 alle 10 ((keyword Meloni, Ventotene, Manifesto)"

Altro aspetto da non trascurare: "Le bolle degli hashtag ci restituiscono le frequenze di utilizzo e quanto i singoli hashtag sono tra loro connessi nelle conversazioni. Il post che in assoluto ha prodotto più interazioni (65.941) e views (620.000) utilizzando le keyword

Ventotene e Manifesto, è stato pubblicato dalla pagina Facebook di Giorgia Meloni lo scorso 20 marzo". Quello in cui la premier ribadiva: "Sul manifesto di Ventotene rivendico di non essere d'accordo".