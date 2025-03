Bertinotti, choc contro Meloni: "Le avrei lanciato un oggetto contundente", insorge FdI

23 marzo 2025 a

"Di fronte a questa trasgressione, io che sono un non violento, avrei lanciato un oggetto contundente contro la presidente del Consiglio, prendendola o non prendendola, questo va da sé, e facendomi espellere": Fausto Bertinotti, ospite di Massimo Gramellini a In altre parole su La7, lo ha detto a proposito dell'intervento di Giorgia Meloni, che in aula ha letto alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene dicendo che "quella non è la mia Europa". Cosa che ha scatenato le ire della sinistra, come si può ben vedere nel caso di Bertinotti e del suo linguaggio.

Poco prima aveva spiegato che "la presidente è abituata a fare un discorso istituzionale all'apertura del dibattito e una trasgressione finale in cui si propone neanche come un leader di partito, ma come un leader di fazione. In questo caso, se stai parlando di un atto che è stato considerato fino all'altro ieri fondativo della Repubblica italiana, da tutti, compreso il Movimento sociale italiano, tu irrompi contro gli estensori del testo che stavano al confino".

Non si è fatta attendere la reazione, indignata, di Fratelli d'Italia. "Non conoscono la forza delle idee, ma solo quella della violenza. Nei salotti amici va in scena l'ennesimo attacco scomposto. Che pena, Bertinotti", ha commentato il partito di Giorgia Meloni. Una risposta è arrivata anche dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. "In un sabato italiano, mentre un ex presidente del Consiglio aggredisce verbalmente una giornalista, un ex presidente della Camera afferma (tra le risate dei presenti) che, se fosse stato in Aula, avrebbe lanciato un oggetto contundente contro il presidente del Consiglio. Tutto questo è la normalità per chi sbraita e piange istericamente tra i banchi dell'opposizione, per chi si sente offeso dalla semplice testuale lettura di un 'Manifesto'. La mia solidarietà alla giornalista Lavinia Orefici e al presidente Giorgia Meloni: la violenza della sinistra, anche quando è solo verbale, non può diventare normalità".

