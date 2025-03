Giorgia Meloni "resuscita" il premierato per farlo approvare entro il 2026

Giorgia Meloni che mette la faccia sul premierato, assicurando che la riforma «procede in parlamento» ed è «fondamentale per l’Italia», è notizia politica più importante dell’entrata del suo governo nella “top five” degli esecutivi repubblicani più longevi. Perché nulla obbligava Meloni a esporsi in questo modo sulla legge costituzionale disegnata per introdurre l’elezione diretta del presidente del consiglio. Se lo ha fatto in modo così fragoroso, è perché ora quel provvedimento torna in cima alle sue priorità. Non se ne hanno più notizie “ufficiali” dal giugno dello scorso anno, quando è stato approvato in prima lettura al Senato e poi è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove si trova ancora. E siccome di letture ne servono due per ogni ramo del parlamento, «ad intervallo non minore di tre mesi» (articolo 138 della Costituzione), e arrivati a metà legislatura ne è stata fatta solo una, i dubbi sono stati inevitabili. L’opposizione dava il premierato per morto e sepolto, mentre nella maggioranza la convinzione diffusa era che la «madre di tutte le riforme» fosse diventata quella della giustizia con la separazione delle carriere, più popolare tra gli elettori. Meloni ha risposto ieri, puntando un mucchio di fiches proprio sull’elezione diretta del premier. Così, dice, «sarà finalmente possibile dare continuità alle strategie di lungo periodo». Non per il suo governo, che comunque non se ne gioverebbe, «ma per i governi che verranno».

Che la “fase di riflessione” su questa riforma stesse per finire lo si era capito già un mese fa, quando il sottosegretario e braccio destro della premier, Giovanbattista Fazzolari, aveva detto a Bruno Vespa che il governo avrebbe «discusso velocemente con tutte le forze politiche» per definire una legge elettorale «che vada bene pure per il premierato». È il punto cruciale. Il ddl costituzionale affida infatti la definizione del meccanismo con cui saranno eletti parlamentari e premier a una legge ordinaria che dovrà prevedere «un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio». Il cuore della riforma, insomma, ancora deve essere scritto. Secondo alcuni esperti, anche tra quelli intervenuti in Commissione, il futuro articolo 92 della Costituzione dovrebbe essere più dettagliato al riguardo, senza rimandare tutto a una norma ordinaria. C’è il rischio, quindi, che il testo uscito dal Senato debba essere cambiato a Montecitorio: si ripartirebbe da zero, con quattro letture ancora da fare, ed è un motivo in più per iniziare a correre davvero.