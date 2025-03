Pd, orrore di Nicita contro Meloni: le dà del "cane ammaestrato"

Tra Donald Trump e l'Unione europea Giorgia Meloni sceglie l'Italia. In un'intervista al Financial Times, la premier ha liquidato come "infantile" e "superficiale" l'idea di dover decidere tra Stati Uniti ed Europa e ha insistito sul fatto che farà tutto il necessario per difendere gli interessi del suo Paese. "Io sono un conservatore. Trump è un leader repubblicano. Sicuramente sono più vicina a lui che a molti altri, ma capisco un leader che difende i suoi interessi nazionali. Io difendo i miei". E tornando agli Usa, la leader di Fratelli d'Italia non ha nascosto di essere d'accordo con le critiche del vicepresidente americano J.D Vance all'Ue. Ma, anche in questo caso, Meloni ha precisato che a essere contestata è "la classe dirigente" europea e non il popolo.

Apriti cielo. L'intervista al quotidiano britannico ha mandato letteralmente in tilt la sinistra. Basti pensare alla reazione di Antonio Nicita. Il vicepresidente dei senatori del Pd, attraverso un post su Facebook, è arrivato a dire che "Meloni condivide, incredibilmente, l'attacco di Vance ai valori europei, alle regole europee poste a tutela della libertà d'espressione contro disinformazione, espressioni d'odio, discriminazioni e il pensiero illiberale. Le parole pronunciate da Vance a Monaco sono contro la rule of law, cioè lo stato di diritto al centro dei valori europei". E ancora, è la sua tesi, "condividere quel pensiero è anti-europeo ed è quindi contro l'interesse nazionale. È caduta la maschera della Premier Meloni: il passo da underdog a dog ammaestrato è stato breve. Serve massima mobilitazione trasversale contro questa involuzione culturale dell'internazionale nazional-populista che, sotto la maschera della libertà d'espressione, nasconde il volto truce di un progetto autarchico e intrinsecamente illiberale".