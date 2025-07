Melania "Trumpenko", agente sotto copertura: schiaffo a Putin

"Melania Trumpenko": la first lady americana è diventata l'idolo degli ucraini, come si può notare sui social. Il motivo? Sarebbe fortemente schierata dalla parte di Kiev nel conflitto in corso con Mosca e, cosa più importante, avrebbe una forte influenza sul marito, il presidente degli Usa Donald Trump. Quest'ultimo, come riportato dal Times e da altri giornali americani, solo qualche giorno fa ha ammesso che Melania più volte gli avrebbe fatto notare il comportamento sbagliato del presidente russo Vladimir Putin, che attacca l'Ucraina mentre dovrebbe negoziare la pace.

"Torno a casa e dico alla first Lady: 'Ho parlato con Vladimir oggi, abbiamo avuto un'ottima conversazione'. E lei risponde: 'Davvero? E allo stesso tempo, un altro attacco a una città (ucraina)'. E poi una volta mi ha detto: 'Beh, è strano perché ha appena bombardato una casa di cura'", ha raccontato Trump nello Studio Ovale. Di qui il forte entusiasmo degli ucraini per Melania sui social, dove viene celebrata anche con dei meme. Qualcuno, per esempio, ha pubblicato una foto dell'"agente Melania Trumpenko" che indossa una giacca col simbolo del tridente ucraino e un grande cappello che le oscura il viso, quasi come un agente sotto copertura che lavora per Kiev all'interno della Casa Bianca.