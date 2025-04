In altre parole, Casini con Meloni: "Perché con Trump sta facendo bene"

"La Schlein e il Pd in Parlamento sull'Ucraina hanno votato in modo eccepibile, sulla difesa europea hanno sostenuto una cosa: che non è con i riarmi nazionali che si fa la difesa europea": Pier Ferdinando Casini lo ha detto nello studio di Massimo Gramellini a In altre parole su La7, commentando le ultime scelte della sinistra. Poi ha proseguito: "Naturalmente sapendo che dal mattino alla sera non si può fare la difesa europea, il passo deve essere il coordinamento anche delle industrie nazionali per evitare duplicazioni, per fare sinergie".

Sulle ultime dichiarazioni della segretaria del Pd relative al presidente americano, l'ex presidente della Camera ha affermato: "La Schlein non ha detto che non bisogna essere alleati con gli Stati Uniti, ma è molto polemica verso Trump. La Schlein avrà fatto qualche battuta di troppo, ma non verso gli Usa, verso Trump; la Meloni invece ne ha fatte poche e necessarie. Quando dice che dobbiamo associare gli Stati Uniti, tutti vogliono farlo, anche Macron e Starmer. Il problema sono gli Usa che non si vogliono associare. La critica a Trump della Schlein io la condivido, perché ci rappresenta come una comunità di scrocconi che sono vissuti alle spalle degli Stati Uniti. Io ricordo non solo che non siamo parassiti, ma anche che grazie a questi 'parassiti', 300-400 miliardi si riversano ogni anno sui mercati americani per finanziare le imprese americane".