Libero logo
Mondiali 2026
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Affari Tuoi, vergognoso attacco ad Andrea: "Vestito col sacco dell'immondizia"

di
Libero logo
sabato 13 giugno 2026
Affari Tuoi, vergognoso attacco ad Andrea: "Vestito col sacco dell'immondizia"

1' di lettura

Oggi, sabato 13 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lei si chiama Jessica, viene dalla provincia di Bologna e nella vita fa l'assistente.

Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Lui si chiama Andrea, viene da Udine e nella vita lavora nel settore ortofrutticolo. Ha deciso di partecipare insieme alla sua compagna. Lei si chiama Elena, anche lei viene da Udine e nella vita fa l'estetista. Insieme hanno giocato col pacco numero 13.

Affari Tuoi, clamoroso: chi è la sorella di Magdalena, De Martino sconvolto

Oggi, domenica 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di rai 1 condotto da Ste...

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "La storia di Andrea e della sua compagna... uno dei racconti più lunghi che ho sentito in questa edizione, con dovizia di particolari", "ma se vinci la ballerina o gennarino te li porti a casa?", "Andrea è foffosissimo ed Elena meravigliosa", "Ma l hanno vestita con i sacchi dell'immondizia???".

Affari Tuoi, smorfia sbagliata? Sara inchiodata: "Faccia da..."

Altro giro e altra puntata di Affari Tuoi. Siamo qui, proprio qui e sempre qui, nel regno di Stefano De Martino, il prog...
tag
affari tuoi
stefano de martino

Gerry Scotti, telefonata a Stefano De Martino: l'accordo che cambia la tv

E salta Affari Tuoi Belen Rodriguez, il ruolo decisivo di De Martino: cosa è accaduto prima del ricovero

La battutina Affari tuoi, De Martino imbarazza Sara: "Sei la mia relazione più lunga"

ti potrebbero interessare

Reazione a catena, i Tre di Denari trionfano? I telespettatori insorgono: "Cazz***"

Reazione a catena, i Tre di Denari trionfano? I telespettatori insorgono: "Cazz***"

Redazione
Mediaset, doppio speciale in ricordo di Silvio Berlusconi

Mediaset, doppio speciale in ricordo di Silvio Berlusconi

Quarto grado, Toni Capuozzo rivela: "Il sogno di Berlusconi realizzato da Pier Silvio"

Quarto grado, Toni Capuozzo rivela: "Il sogno di Berlusconi realizzato da Pier Silvio"

Garlasco, Marco Poggi e il video con i pm: "Ma allora è folle", parole clamorose su Sempio

Garlasco, Marco Poggi e il video con i pm: "Ma allora è folle", parole clamorose su Sempio