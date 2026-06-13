Affari Tuoi, vergognoso attacco ad Andrea: "Vestito col sacco dell'immondizia"

Oggi, sabato 13 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lei si chiama Jessica, viene dalla provincia di Bologna e nella vita fa l'assistente.

Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Lui si chiama Andrea, viene da Udine e nella vita lavora nel settore ortofrutticolo. Ha deciso di partecipare insieme alla sua compagna. Lei si chiama Elena, anche lei viene da Udine e nella vita fa l'estetista. Insieme hanno giocato col pacco numero 13.